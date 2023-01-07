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На вокзалах встановлять безплатні зарядки для телефонів

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На вокзалах встановлять безплатні зарядки для телефонів
На найбільших вокзалах України будуть встановлені зарядні станції, якими безоплатно зможуть скористатися всі охочі.

Про це повідомляє Укрзалізниця, інформує Цензор.НЕТ.

"6 січня Укрзалізниця отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Перші станції вже зайняли місце у київській Фортеці незламності", - йдеться у повідомленні.

Зарядки надала група казахстанських підприємців Kusto Group, яка підтримує гуманітарні проєкти в Україні. Станції спеціально виготовили для Укрзалізниці в Туреччині.

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Одна така станція може одночасно заряджати до 33 пристроїв.

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Топ коментарі

  • Виктор Погорелов ce8b4da1
    Дружина десь пару тижнів тому їхала їз Запоріжжя поїздом, каже, що там в купе були розетки біля кожного місця. Але додала, що вагон виглядав дуже новим.)
  • Ейваз
    А слабо в кожному купе встановити розетку????
  • Евгений Гриненко 4b7e107d
    А колись було по іншому?
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