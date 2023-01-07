На вокзалах встановлять безплатні зарядки для телефонів

На найбільших вокзалах України будуть встановлені зарядні станції, якими безоплатно зможуть скористатися всі охочі.

Про це повідомляє Укрзалізниця, інформує Цензор.НЕТ.

"6 січня Укрзалізниця отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Перші станції вже зайняли місце у київській Фортеці незламності", - йдеться у повідомленні.

Зарядки надала група казахстанських підприємців Kusto Group, яка підтримує гуманітарні проєкти в Україні. Станції спеціально виготовили для Укрзалізниці в Туреччині.

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Одна така станція може одночасно заряджати до 33 пристроїв.





