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Воїни 46-ї ОДШБр впевнено захищають Соледар, - Бутусов

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Воїни 46-ї окремої десантно-штурмової бригади захищають Соледар.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Доброго ранку з Соледару, пишу зараз саме з цього міста, на Донбасі мороз, сонячний день. Воїни 46-ї десантно-штурмової бригади впевнено захищають українське місто. Бригада нова, створена після початку війни, повністю складається з мобілізованих бійців, але якби така ж керованість та така ж довіра у колективі були вибудовані в інших наших частинах, то ні про які проблеми в цьому районі говорити б не доводилось.

Дії 46-ї бригади дозволяють стабілізувати становище і є прикладом для інших наших частин. Буду інформувати про обстановку. Тут було чимало криз і влітку, але все це проблеми, які можна вирішити і зараз за умови адекватної оцінки ситуації та постановки завдань", - пояснив він.

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Воїни 46-ї ОДШБр впевнено захищають Соледар, - Бутусов 01

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Вчера пару комментаторов писали что Соледар уже под кацапней. Бутусову спасибо за информацию. Все Буде Украiна!
  • Валентина Саюн c856325a
    Дякую, пане Бутусов, за Соледар. А то тут учора заслані чи засрані козачки пропаганду з сайту кухаря постили. Тримайтесь усе буде Україна
  • Валентина Саюн c856325a
    95% міста під контролем ЗСУ, а Бутусов в центрі міста, стомлений, але на передовій. Люди,ви коли вибираєте президента, думаєте що воно таке? Такі Патріоти мають керувати державою, а не сексоляльки і фотографи. Список справжніх є,
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