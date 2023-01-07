Воїни 46-ї ОДШБр впевнено захищають Соледар, - Бутусов

Воїни 46-ї окремої десантно-штурмової бригади захищають Соледар.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Доброго ранку з Соледару, пишу зараз саме з цього міста, на Донбасі мороз, сонячний день. Воїни 46-ї десантно-штурмової бригади впевнено захищають українське місто. Бригада нова, створена після початку війни, повністю складається з мобілізованих бійців, але якби така ж керованість та така ж довіра у колективі були вибудовані в інших наших частинах, то ні про які проблеми в цьому районі говорити б не доводилось.

Дії 46-ї бригади дозволяють стабілізувати становище і є прикладом для інших наших частин. Буду інформувати про обстановку. Тут було чимало криз і влітку, але все це проблеми, які можна вирішити і зараз за умови адекватної оцінки ситуації та постановки завдань", - пояснив він.

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