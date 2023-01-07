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Путін просить переговорів, бо програє, - Ландсбергіс

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Путін просить переговорів, бо програє, - Ландсбергіс
Російський диктатор Володимир Путін пропонує перемир’я не зі щедрості, а через те, що він програє.

Про це пише у твіттері голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Путін стверджує, що хоче переговорів, не тому, що він щедрий, а тому, що він програє. Треба нарощувати вогонь, а не припиняти його", - написав дипломат.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент України Володимир Зеленський вважає, що проголошенням "перемир’я" Путін намагається зупинити просування українських військ на Донбасі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що "одностороннє припинення вогню" не можна і не слід сприймати серйозно. Секретар РНБО Олексій Данілов називає слова Путіна про перемир’я брехнею і лицемірством.

Також скептицизм щодо перемир'я висловили ряд світових політиків - зокрема, президент США Джо Байден, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, президент Європейської Ради Шарль Мішель та міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Топ коментарі

  • Super Gut
    Поки Україною керують кацапські гниди, куйло не програє в Україні. Бо коли крадеться більше 100 млрд бюджетних грошей на дорогах, тєлємарафонах, схєматозах мецгера та ін, при цьому дрони, зимову форму, броніки, пікапи та ін привозять волонтери, то можна з впевненістю сказати, що диверсійна роботи Zeкоманли іде повним ходом.
  • Яр Холодний
    Ну - Герасімов йому ж чітко сказав, що для якогось "устаканювання" у веденні бойових дій потрібна передишка від боїв на місяць-півтора Для підготовки мобілізованих та підвозу *********** і техніки з іншими матеріальними припасами А ми їм цієї "передишки" не даємо От "Пиня" і "крутиться як воша на гребінці"!
  • Анатолий К 65c6a92d
    Забирає своїх терористів, виходить в свої болота і замітає після себе і тоді просить про переговори. Тоді Україна і світ подивляться, а так хай йде на юх.
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