Путін просить переговорів, бо програє, - Ландсбергіс

Російський диктатор Володимир Путін пропонує перемир’я не зі щедрості, а через те, що він програє.

Про це пише у твіттері голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Путін стверджує, що хоче переговорів, не тому, що він щедрий, а тому, що він програє. Треба нарощувати вогонь, а не припиняти його", - написав дипломат.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент України Володимир Зеленський вважає, що проголошенням "перемир’я" Путін намагається зупинити просування українських військ на Донбасі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба каже, що "одностороннє припинення вогню" не можна і не слід сприймати серйозно. Секретар РНБО Олексій Данілов називає слова Путіна про перемир’я брехнею і лицемірством.

Також скептицизм щодо перемир'я висловили ряд світових політиків - зокрема, президент США Джо Байден, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, президент Європейської Ради Шарль Мішель та міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.