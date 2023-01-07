Кремль не може досягти мети війни, але не хоче її змінювати, - Пентагон

Російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, ставить завдання захопити територію України, однак вирішити це завдання Росія не зможе.

Про це заявила заступниця помічника глави Пентагону з питань Росії та України Лаура Купер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Путін не відмовився від своїх цілей домінувати над Україною та продовжувати захоплення території України, але ці цілі натрапили на реальні слабкості Росії", - сказала Купер.

На цьому тлі у Вашингтоні сподіваються, що новий рекордний пакет військової допомоги Україні допоможе їй відновити контроль над тимчасово окупованими Росією територіями.

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