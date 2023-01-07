Минулої доби ворог обстріляв три райони Харківщини, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди

Російські окупанти продовжують терор мирного населення прикордонних міст Харківщини.

Про це повідомив у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Минулої доби ворог обстрілював Куп'янськ, Вовчанськ та Дворічну.



Також під ворожим вогнем були села Красне, Стрілеча, Зарічне, Кислівка, Котлярівка та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.



Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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