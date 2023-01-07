$32,1 млрд фінансової допомоги отримала Україна у 2022 році, - НБУ

У 2022 році Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку в сумі близько 32,1 млн доларів.

Про це повідомляє Національний банк України, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільша фінансова допомога надійшла від:

Сполучених Штатів Америки - 12 млрд доларів,

Європейського Союзу - 8 млрд доларів,

МВФ - 2,7 млрд доларів,

Канади - 1,9 млрд доларів,

Німеччини - 1,6 млрд доларів.

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Крім того, у 2022 році країна отримала близько 3,1 млрд доларів завдяки розміщенню валютних ОВДП.

"Це разом із міжнародною допомогою дало змогу компенсувати значну частину чистих інтервенцій НБУ з продажу валюти (25 млрд доларів) та виплат країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті (9,1 млрд доларів)", - зазначили в НБУ.

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За даними НБУ, міжнародна допомога надходила як у вигляді грантів, так і кредитів, більш ритмічно в другому півріччі. Вагомим джерелом доходів у 2022 році стали грантові кошти (480,6 млрд гривень). Саме завдяки грантам доходи загального фонду держбюджету за підсумками 2022 року зросли на 37% до 1 491,1 млрд гривень.

Обсяг викупу ОВДП з боку НБУ (фактичний "друк" коштів) становив 400 млрд гривень та з другої половини року здійснювався в обсязі у 30 млрд гривень на місяць.

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