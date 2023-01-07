ТСК ВР проводить рейди на лісгоспах Закарпаття: Жителі не отримують дрова з весни

Нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко у складі ТСК "Нацресурс" проводить рейди по лісових господарствах на Закарпатті.

Про це парламентар повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Тищенко повідомив, що у Раді створено ТСК "Нацресурс": "Ми проводимо рейди, щоб зловити бандитів на "гарячому"! На Закарпатті ми провели рейд по шести локаціях, які надважливі для ключових чорних лісорубів країни, таких як Мирон Помпель".

За словами парламентаря, Слідча комісія побувала "на місці потенційного злочину".

"Разом з експертами прийшли оглянути деревину, яка може бути речовим доказом, що доводить факт вчинення правопорушення. І що ми бачимо? Працівники лісгоспу без попередження і без будь-яких дозволів перетягли речові докази невідомо куди. Чи мали вони право це робити? Звісно, що ні. Чи попередили вони нас, що збираються це робити або що вже це зробили? Ні, і ми з'ясували факт "зникнення" речових доказів лише коли знову прийшли на місце злочину, а всі докази вже звідти зникли.

Тепер будемо звертатися до правоохоронних органів, щоб вони з усім цим розібралися", - зазначив нардеп.

Пізніше Тищенко розповів, що було знайдено "речові докази": "Деревину, яку працівники лісгоспу дбайливо відтягли з місця злочину "щоб ніхто не знайшов". І що ми бачимо? Не дарма її ховали! За документами вказаний діаметр "64-68", а по факту - 72. Це говорить про навмисне заниження сортності деревини. Додати до цього факт намагання приховати її від наших експертів, і вже бачимо ознаки свідомого порушення закону та свідомої спроби приховати цей факт".

Також нардеп повідомив, що під час візиту на один з лісгоспів Закарпаття "на одне з підприємств прийшли невідомі люди".

Тищенко зазначив, що Держпідприємство "Мукачівське лісове господарство" не виконує свою роботу.

"Маємо звернення від громадян, від місцевих жителів, що вони не отримують дрова, починаючи ще з весни. При цьому підприємство начебто працює, та й війна до Мукачівського лісгоспу не дійшла - лінія фронту в сотнях кілометрів. Так скажіть мені, будь ласка, чому Держпідприємство не може виконати свою роботу? При цьому керівники подібних підприємств зазвичай живуть на диво заможно, як для державних службовців. А звідки гроші?", - заявив нардеп.

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