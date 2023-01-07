Новини • Війна

Росія порушила оголошене нею ж "перемир’я", - Пентагон

13 17440
Росія порушила оголошене нею ж "перемир’я", - Пентагон
Попри оголошене Росією одностороннє "припинення вогню" нібито у зв’язку з відзначенням Різдва за православною традицією, російські військові продовжували вести бойові дії.

Про це заявила заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лора Купер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Що стосується заяви Путіна про припинення вогню, можу сказати вам, що сьогодні в Україні ми спостерігаємо бойові дії, навіть якщо формально йдеться про "вікно" припинення вогню", - зазначила вона.

За словами Купер, російські війська потребують перепочинку й переозброєння, та оголошене Росією "перемир’я" недостатньо тривале, аби втілити це в життя.

"Знову ж таки, це заява Путіна, яку ми повинні сприймати з певною часткою скептицизму. Це той самий чоловік, який сказав, що не буде вторгатися в Україну", - наголосила представниця Пентагону.

Пізніше на уточнювальне питання, чи можна говорити, що саме російські сили порушили деклароване ними ж "припинення вогню", Купер сказала: "Я можу підтвердити, що бойові дії тривають. І, звичайно, на місці воюють росіяни. Тож так".

Також читайте: Путін просить переговорів, бо програє, - Ландсбергіс

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Грета Тумблер
    Странно, всегда держали свое слово, особенно бункерный хорёк 😂😂😂
  • Olena Lynch
    Загадка :
    Подлый , маленький и гадкий
    Шизофреник и садист ,
    В прошлом - бывший КГбист .
    Лезет лапой в дом чужой,
    Говорит- Теперь он мой.
    Хочу новую игрушку,
    Я люблю играть в "войнушку"
    И насрать что гибнуть будут
    Не "солдатики" а люди .
    Отгадали? Просто класс,
    Это вова- Пид-рас.
  • Ksenia VB
    російські військові навіть не християни, вони Різдво не відзначають
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини