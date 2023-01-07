У Росії ніяк не відреагували на рекордний пакет допомоги США для України, - ISW

Відсутність реакції РФ на оголошення США про військову допомогу свідчить про те, що Кремль більше стурбований власними інформаційними операціями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Російські чиновники та блогери майже не відреагували на останнє оголошення про військову допомогу, хоча зовсім недавно Кремль представив передачу суто оборонних систем ППО Patriot Україні як ескалацію", - зазначили в ISW.

6 січня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна отримає допомогу, яка включає бойові машини піхоти Bradley, артилерійські системи, бронетранспортери, зенітні ракети та боєприпаси.

В Інституті вивчення війни зазначають, що відсутність реакції РФ на оголошення США про військову допомогу свідчить про те, що Кремль більше стурбований власними інформаційними операціями та тим впливом, який західна військова допомога може мати на конкретні російські військові операції.

"Кремль вибірково реагує на західні військові поставки та допомогу Україні для підтримки інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб зобразити Україну як таку, що не має суверенітету, і послабити готовність Заходу надавати подальшу військову допомогу, розпалюючи побоювання російської ескалації. Кремль і російський інформаційний простір, ймовірно, скористаються майбутньою військовою допомогою Заходу, яка, на їхню думку, може підтримати ці інформаційні операції", - пояснили в ISW.

Читайте також: У Росії розкритикували Путіна за оголошене "перемир’я", - ISW