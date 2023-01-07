ПВК "Вагнер" посилає сотні каторжників на забій за наказом Кремля, - Пентагон

У Пентагоні заявили, що терористична ПВК Вагнера не є незалежною структурою, а повністю підконтрольна Кремлю.

Про це на брифінгу повідомила представниця Міноборони США Лора Купер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За її словами, взаємодія ПВК Вагнера та регулярних частин російської армії не є традиційною, проте вагнерівці - це не повністю незалежна організація.

Вона зазначила, що терористи Вагнера діють як частина повномасштабного вторгнення РФ за підтримки Кремля та воєначальників Росії.

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Купер заявила, що вони "новаторським чином" використовують ресурси Росії, залучаючи сотні ув'язнених, яких вона назвала "каторжниками", посилаючи їх сотнями на забій.