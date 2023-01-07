ПВК "Вагнер" посилає сотні каторжників на забій за наказом Кремля, - Пентагон
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У Пентагоні заявили, що терористична ПВК Вагнера не є незалежною структурою, а повністю підконтрольна Кремлю.
Про це на брифінгу повідомила представниця Міноборони США Лора Купер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За її словами, взаємодія ПВК Вагнера та регулярних частин російської армії не є традиційною, проте вагнерівці - це не повністю незалежна організація.
Вона зазначила, що терористи Вагнера діють як частина повномасштабного вторгнення РФ за підтримки Кремля та воєначальників Росії.
Купер заявила, що вони "новаторським чином" використовують ресурси Росії, залучаючи сотні ув'язнених, яких вона назвала "каторжниками", посилаючи їх сотнями на забій.