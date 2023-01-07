Наступна зустріч формату "Рамштайн" відбудеться 20 січня, - міноборони Німеччини
Про це повідомили в міністерстві оборони Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.
В рамках підготовки до зустрічі міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт провела розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.
"Головними темами переговорів були поточна воєнна ситуація в Україні та координація подальшого військового забезпечення оборонної боротьби України, зокрема щодо бронетранспортерів та системи протиповітряної оборони Patriot", - йдеться у повідомленні.
Ламбрехт нагадала про намір ФРН надати Україні 40 бронемашин Marder і ЗРК Patriot.
"Разом із нашими союзниками ми ще раз демонструємо, що ми єдині в підтримці України, діючи як єдине ціле і в тісній координації. Разом ми сильніші", - сказала вона.
У Пентагоні зазначили, що Остін "високо оцінив" рішення Німеччини надати Україні додаткову військову допомогу.
"Два лідери домовилися і далі тісно координувати свої зусилля з іншими союзниками й партнерами з надання допомоги Україні", - ідеться в повідомленні.