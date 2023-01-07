Наступна зустріч формату "Рамштайн" відбудеться 20 січня, - міноборони Німеччини

Наступна зустріч контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 20 січня.

Про це повідомили в міністерстві оборони Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.

В рамках підготовки до зустрічі міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт провела розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном.

"Головними темами переговорів були поточна воєнна ситуація в Україні та координація подальшого військового забезпечення оборонної боротьби України, зокрема щодо бронетранспортерів та системи протиповітряної оборони Patriot", - йдеться у повідомленні.

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Ламбрехт нагадала про намір ФРН надати Україні 40 бронемашин Marder і ЗРК Patriot.

"Разом із нашими союзниками ми ще раз демонструємо, що ми єдині в підтримці України, діючи як єдине ціле і в тісній координації. Разом ми сильніші", - сказала вона.

У Пентагоні зазначили, що Остін "високо оцінив" рішення Німеччини надати Україні додаткову військову допомогу.

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"Два лідери домовилися і далі тісно координувати свої зусилля з іншими союзниками й партнерами з надання допомоги Україні", - ідеться в повідомленні.