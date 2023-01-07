Судитимуть агента РФ, який провів понад 120 одиниць техніки окупантів територією Сумщини в напрямку Києва

Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом державної зради та зберігання бойових припасів (ч. 1, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення військовослужбовців РФ в Україну на власному автомобілі супроводжував колони техніки окупантів по території Сумської області.



"Загалом обвинувачений встиг провести більше 120 одиниць ворожої техніки.



Після звільнення Сумщини від окупантів чоловік продовжив співпрацювати із представником ЗС РФ.



Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння воєнізованих формувань у регіоні. За допомогою одного з месенджерів передавав своєму куратору координати військових об’єктів", - йдеться в повідомленні.

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