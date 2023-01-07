Росіяни можуть підірвати дамбу в Сватовому, щоб уповільнити просування ЗСУ, - Центр національного спротиву

До тимчасово окупованого Сватова прибув ворожий інженерно-саперний підрозділ аби вивчити можливість підривання дамби місцевого водосховища.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Таким чином ворог розраховує сповільнити просування Збройних сил України на цій ділянці фронту. При цьому окупанти планують звинуватити Україну в підриві дамби", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС наголосили, що такі дії є навмисним руйнування української інфраструктури й не мають доцільності, адже не змінюють положення сил на фронті.

"Також звертаємо увагу, що росіяни можуть використати підрив дамби задля приводу для депортації місцевого населення. Всі відповідальні за цей злочин будуть зафіксовані й не уникнуть покарання", - додали у Центрі національного спротиву.

Також читайте: Траса Кремінна-Сватове - під вогневим контролем ЗСУ, - Гайдай