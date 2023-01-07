Російський "Дождь" оскаржить позбавлення ліцензії в Латвії

Російський телеканал "Дождь" оскаржить збирається оскаржити рішення про позбавлення ліцензії на мовлення, ухвалене на початку грудня 2022 року латвійською Національною радою з електронних ЗМІ (NEPLP).

Про це заявив головний редактор телеканалу Тихон Дзядко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Телеканал також оскаржив інше рішення ради про штраф в сумі 4 тис. євро за відсутність перекладу латиською мовою. Натомість штраф у розмірі 10 тис. євро за позначення окупованого Криму як частини Росії, а російської армії як "нашої армії", телеканал сплатив.

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Нагадаємо, що минулого року NEPLP вирішив анулювати ліцензію "Дощу" на мовлення у кабельній мережі. Вердикт набув чинності 8 грудня - цього дня телеканал припинив мовлення на території Латвії.

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1 грудня ведучий "Дождя" Олексій Коростельов втрапив у скандал через такі слова в ефірі про військовослужбовців РФ: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Головний редактор каналу Тихон Дзядко заявив, що телеканал ніколи не допомагав російській армії. Коростельова звільнили.