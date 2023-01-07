У лікарнях окупованої Луганщини пацієнтам відмовляють у госпіталізації, - ОВА
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У лікарнях окупованої Луганської області дедалі частіше відмовляють хворим у важкому стані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Луганську ОВА в телеграмі.
"Тим, у кого справді тяжкий стан – відмовляють у госпіталізації. Районні та міські лікарні окупованої Луганщини приймають цивільних пацієнтів переважно амбулаторно, госпіталізувати можливості практично немає через велику кількість поранених військових з рф. Якщо є кошти – важкохворих пропонують вивезти.
А в Біловодську відмовляється виїжджати навіть швидка допомога. Під час виклику диспетчер запитує військовий ви чи ні і визначає – чи потрібна вам невідкладна допомога. Немає погонів – немає й виклику", - йдеться в повідомленні.