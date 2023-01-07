Епіфаній у Лаврі: ми не бажали цієї війни, але ворог підступно порушив мир і вторгся на нашу землю
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми не бажали цієї війни. Як народ ми прагнули мирно жити, маючи згоду з усіма. Але ворог підступно порушив мир і вторгся на нашу землю, проливаючи кров, сіючи смерть, бажаючи знищити нашу державність", - сказав Епіфаній під час богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Митрополит висловив упевненість, що ворог обов'язково зазнає поразки у війні, "оскільки правда на нашому боці, а там де правда, там Бог, а з Богом ми безсумнівно переможемо".
За його словами, зруйнувавши плани "кремлівського тирана", українці вже досягли моральної перемоги. "Бо всі люди засуджують акти геноциду, терор і числені військові злочини, які Російська імперія зла здійснює на нашій землі", - заявив він.
Епіфаній згадав українських військових, які захищають українців від російської агресії. Крім того, митрополит згадав про громадян України на тимчасово окупованих територіях, полонених, переселенців, біженців, волонтерів, президента, спікера, прем'єр-міністра, голів громад.