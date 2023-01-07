ПЦУ, ймовірно, зможе й надалі служити в Лаврі, - Єленський

Різдвяна служба Православної церкви України в Успенському соборі Києво-Печерської лаври може бути не останнім богослужінням.

Про це голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський сказав Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Лавра належить державі, і держава дає можливість служити в ній, це її вибір, це її рішення. Думаю, що це далеко не останній раз, коли ПЦУ буде служити в соборах Лаври. Очевидно монастирська братія, і не тільки Києво-Печерської лаври, будуть вирішувати: чи вони будуть належати до Московського патріархату чи - як це є настрій серед багатьох священників, духовенства, серед монашества - вони цей зв’язок перервуть", - сказав Єленський.

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Говорячи про роль у передачі Лаври ПЦУ президента Володимира Зеленський, голова ДЕСС висловив думку, що кожен президент України "рано чи пізно" усвідомлює важливість духовної незалежності.

"Кожен президент України рано чи пізно (очевидно, крім Януковича) розуміє важливість духовної незалежності України. Мені здається, що президент (Зеленський. - Ред.) достатьно глибоко осягнув цю проблему. Безумовно, заслуга його очевидна", - визнав він.

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Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній у свято Різдва Христового за юліанським календарем, 7 січня, здійснює богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Це стало можливим після того, як держава повернула у свою власність два ключові храми Києво-Печерської лаври - Свято-Успенський собор і Трапезну церкву. Наразі невідомо, чи будуть ці храми передані в тривалу оренду ПЦУ.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що Заповідник "Києво-Печерська лавра" надав ПЦУ дозвіл на проведення богослужінь на один день 7 січня.