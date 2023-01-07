Споживання електроенергії знизилося, але протягом дня має зрости, - "Укренерго"

Споживання електроенергії станом на 7 січня в Україні нижче, ніж напередодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Укренерго.

"Станом на 11:00 7 січня завдяки вихідному і водночас святковому дню зранку споживання в Україні нижче, ніж учора, навіть при суттєвому зниженні температури. Але протягом дня через посилення похолодання прогнозується зростання рівня споживання. Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак ворога: "Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їхнє відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу. Аварійно-відновлювані роботи тривають постійно".

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