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Споживання електроенергії знизилося, але протягом дня має зрости, - "Укренерго"

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Споживання електроенергії знизилося, але протягом дня має зрости, - "Укренерго"
Споживання електроенергії станом на 7 січня в Україні нижче, ніж напередодні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Укренерго.

"Станом на 11:00 7 січня завдяки вихідному і водночас святковому дню зранку споживання в Україні нижче, ніж учора, навіть при суттєвому зниженні температури. Але протягом дня через посилення похолодання прогнозується зростання рівня споживання. Тому для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти, які діють з 10:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень. Вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак ворога: "Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Їхнє відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу. Аварійно-відновлювані роботи тривають постійно".

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Споживання електроенергії знизилося, але протягом дня має зрости, - Укренерго 01

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    Колядую, колядую,
    Генератор носом чую!
    Коляд, коляд, колядниця,
    Дайте трохи зарядиться!
    Генератора замало,
    Дайте, дядьку, на соляру!
    Без зарядки не підем,
    Дайте, тітко, на модем!
    А зарядка не така,
    Дайте перехідника!
    І Wi-Fi роздачу бачу
    Дайте трохи, бо заплачу!
    В Україні нині свято,
    Хочу всім нам побажати
    Світла в хаті, хліба в печі,
    Щастя й радості малечі,
    Рідний дім, а не в чужині,
    Миру нашій Україні!
  • piligrim
    вихідний, люди вдома (хоча багато працюють віддалено саме вдома), яке саме споживання має зрости? якщо загальне - то воно має впасти за рахунок буденного споживання промисловістю, якщо населення - має зрости за рахунок побутового споживання на притаманні справи вихідного дня... таке відчуття, що нам скоро будуть видавати нагора зведення "інформбюро" станом на кожну годину...
  • 5 копійок
    Це тому шо ще не очуняли після святкування, але згодом надолужать.
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