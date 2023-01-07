"Зелена" енергетика отримала лише половину коштів за вироблену в 2022 році електроенергію

Підприємства відновлюваної енергетики в Україні не отримали 46,5% коштів за вироблену у 2022 році електроенергію.

Про це свідчить інформація на сайті державного підприємства "Гарантований покупець", передає Цензор.НЕТ.

Найнижчий рівень розрахунків сформувався у березні-липні 2022 року і був у проміжку 20-32%.

Трохи вищий рівень виплат був у серпні (46,4%), вересні (65,3%) та жовтні (73%). Лише в січні, лютому, листопаді та грудні рівень виплат перевищив 90%.

Водночас зазначається, що заборгованість НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" за послугу зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії досягла 12,3 млрд грн.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський у своєму посланні до народних депутатів заявив, що Україна має за мету стати лідером у трансформації енергетичної галузі для протидії будь-яким загрозам, тому країна будуватиме сучасну зелену енергетику.

Також за словами керуючого партнера компанії UDP Renewables Сергія Євтушенко, банки, які надавали інвесторам кредити на будівництво зелених електростанцій в Україні, вимагають вчасну виплату відсотків та тіла кредитів, незважаючи на війну та низький рівень розрахунків.