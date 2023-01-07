Сьогодні на Житомирщині та Запоріжжі можливі звуки вибухів: проводитимуться роботи зі знищення боєприпасів

Жителі двох областей сьогодні можуть чути вибухи, пов’язані з плановими роботами. Йдеться про Житомирську та Запорізьку області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка в Telegram та Поліцію Запорізької області у фейсбук.

"Шановні жителі Житомирського району! Сьогодні може бути чутно вибухи. Зберігайте спокій. Ведуться планові роботи", - йдеться у повідомленні очільника Житомирської ОВА.

Також про вибухи, пов'язані з роботою саперів, попереджає поліція Запорізької області.

"Сьогодні, 7 січня, у період з 12:30 до 13:00 на території біля села Резедівка Вільнянського району поліцейськими управління вибухотехнічної служби ГУНП в Запорізькій області будуть проведені роботи зі знищення боєприпасів.

Просимо зберігати спокій при звуках вибухів та реагувати тільки на сигнали повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

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