Фінляндія готує 12-й пакет військової допомоги Україні, - Міноборони
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Фінляндія готує 12-й пакет військової допомоги Україні. Його затвердять найближчими тижнями.
Про це у Twitter повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Фінляндії Мікко Савола, передає Цензор.НЕТ.
"Фінляндія підтримує Україну. Ми готуємо 12-й пакет допомоги. Рішення будуть ухвалені протягом найближчих тижнів. Вміст допомоги визначається спільно з Силами оборони з тим, щоб не підірвати власну обороноздатність", - зазначив він.
Очільник Міноборони додав, що з міркувань безпеки Фінляндія не буде розголошувати подробиць пакету військової допомоги.