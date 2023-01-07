Фінляндія готує 12-й пакет військової допомоги Україні, - Міноборони

Фінляндія готує 12-й пакет військової допомоги Україні. Його затвердять найближчими тижнями.

Про це у Twitter повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Фінляндії Мікко Савола, передає Цензор.НЕТ.

"Фінляндія підтримує Україну. Ми готуємо 12-й пакет допомоги. Рішення будуть ухвалені протягом найближчих тижнів. Вміст допомоги визначається спільно з Силами оборони з тим, щоб не підірвати власну обороноздатність", - зазначив він.

Очільник Міноборони додав, що з міркувань безпеки Фінляндія не буде розголошувати подробиць пакету військової допомоги.

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