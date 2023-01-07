Від початку дії "Зернового коридору" з портів України вже вийшли 626 суден

"Зерновим коридором" від початку серпня 2022 року по 5 січня 2023 року пройшло 626 суден.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке агентство "Анадолу", про цеповідомив міністр сільського та лісового господарства Туреччини Вахіт Кірішчі.

Як зазначається, це дозволило експортувати з портів України 16,8 млн тонн агропродукції, що зробило вагомий внесок в усунення глобальної продовольчої кризи.

Кірішчі нагадав, що у перші місяці війни в Україні вартість тони пшениці на світових ринках підскочила до рекордних 440 доларів, однак сьогодні ця цифра зменшилася до 320 доларів за тону або менше.

"Різниця у 120 доларів – це та користь, яку отримали люди у всьому світі", - наголосив турецький урядовець.

Зокрема 54% агропродукції, транспортованої "зерновим коридором", надійшло до портів європейських держав, 28% – до азіатських країн, 12% – до країн Африки, а 6% – до країн Близького Сходу.

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