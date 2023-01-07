Снайпери-прикордонники зупинили атаку росіян біля Бахмуту та ліквідували командира окупантів, - ДПСУ

Військовослужбовці Держприкордонслужби України у складі Сил оборони на одному з напрямків біля Бахмута зупинили просування підрозділу російських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Прикордонна снайперська група зупинила просування піхоти противника на одному з напрямків біля Бахмута. Стрілецький підрозділ окупантів висувався для атаки опорного пункту українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що снайпери вирахували керівника підрозділу і влучними пострілами ліквідували командира та кулеметника.

"Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися атакувати та втекли", - додали у ДПСУ.

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