Снайпери-прикордонники зупинили атаку росіян біля Бахмуту та ліквідували командира окупантів, - ДПСУ
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Військовослужбовці Держприкордонслужби України у складі Сил оборони на одному з напрямків біля Бахмута зупинили просування підрозділу російських військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Прикордонна снайперська група зупинила просування піхоти противника на одному з напрямків біля Бахмута. Стрілецький підрозділ окупантів висувався для атаки опорного пункту українських захисників", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що снайпери вирахували керівника підрозділу і влучними пострілами ліквідували командира та кулеметника.
"Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися атакувати та втекли", - додали у ДПСУ.