Пентагон про потреби України в зброї: Спочатку були Javelin, артилерія і системи ППО, зараз потрібна бронетехніка

Війна в Україні наразі у критичній точці, і США мають зробити все можливе, щоб допомогти українцям і далі чинити спротив російській агресії.

Про це заявила заступниця помічника міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лаура Купер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

За її словами, офіційні особи США постійно моніторять, що необхідно Збройним силам України для ефективної боротьби з російськими окупантами.

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"Їхні потреби на полі бою із часом змінилися. Коли РФ вторглася 24 лютого 2022 року, терміново знадобилася протитанкова зброя, і США та країни-партнери доправили в Україну тисячі систем Javelin й інших аналогічних систем. Після того, як Україна відбила початковий натиск Росії, артилерія стала нагальною необхідністю, і США доправили країні гаубиці та боєприпаси. Останнім часом протиповітряна оборона була пріоритетом, і США та їхні союзники доправили системи, які Україна зібрала докупи, щоб сформувати інтегровану систему протиповітряної оборони", - описала вона динаміку військової допомоги українській армії.

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Купер зазначила, що на цей момент війни ЗСУ найбільше потребують бронетехніки.

"У випадку з [американськими бронемашинами] Bradley [які входять до нового пакету] те, що ви бачите, є визнанням того, що для них зараз найкращий час. Це слушний час для України, щоб скористатися своїми можливостями і змінити динаміку на полі бою", - заявила представниця Пентагону.