Ткаченко відкинув звинувачення УПЦ МП в "силовому захопленні" Успенського собору Лаври

Міністр культури Олександр Ткаченко відкинув звинувачення УПЦ МП у тому, що Успенський собор Києво-Печерської лаври нібито вирішили захопити силою.

Про це він сказав в етері телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це нормальна юридична прозора практика поверхня храмів у повне користування Української держави. Там жодного захоплення нема", - сказав Ткаченко.

За його словами, закиди УПЦ МП про те, що під час війни не можна було забирати, безпідставні, адже угода на оренду Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній Лаврі була тимчасовою. "Успенський собор як належав, так і належить Українській державі", - підкреслив глава МКІП.

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Він зазначив, що сьогоднішня подія дійсно є історичною, але поки що дозвіл на святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового даний тільки на цей день, із 8 до 12 години.