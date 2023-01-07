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Підрив дамби у Сватовому ускладнить просування ЗСУ. Наразі невідомо, чи серйозно окупанти намагаються це здійснити, - Череватий

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Підрив дамби у Сватовому ускладнить просування ЗСУ. Наразі невідомо, чи серйозно окупанти намагаються це здійснити, - Череватий
Рух ЗСУ ускладниться, якщо окупанти підірвуть дамбу у Сватовому на Луганщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Це ускладнить суттєво рух наших військ за потреби проводити там певні операції. І зрозуміло, що певну екологічну шкоду вона нанесе", - сказав він.

За словами Череватого, підрив водосховища вимагає розрахунку, певної кількості вибухових речовин та підготовлених спеціалістів.

"Тому на це потрібен певний час. Наскільки росіяни серйозно це намагаються зробити чи також роблять інформаційні вкиди - ми будемо бачити", - пояснив він.

Водночас Череватий зазначив, що бої на лінії Сватове-Кремінна у Луганській області тривають.

"Ворог перегруповується, сконцентровує більше особового складу і техніки. Намагається контратакувати на певних напрямках, в районі Стельмахівки, Площанки, деяких інших. Проте зазнає втрат і відступає. Тому ЗСУ діють з огляду на обстановку, погодні умови, з огляду на те, чи можливо наразі проводити ті чи інші операції", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше у Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни можуть підірвати дамбу в Сватовому, щоб уповільнити просування ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Хто там вчора панікував?(
    "Доброго ранку з Соледару, пишу зараз саме з цього міста, на Донбасі мороз, сонячний день. Воїни 46-ї десантно-штурмової бригади впевнено захищають українське місто"
  • Прощай немытая раССея
  • Вал Кочин
    Ви їм підказуєте, чи що????
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