"Додаткову мобілізацію" у Росії можуть оголосити 15 січня, - ГУР МО
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Вже 15 січня у Росії можуть оголосити про "додаткову мобілізацію". Зокрема вона проходитиме у Москві та Санкт-Петербурзі.
Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк, інформує Цензор.НЕТ.
За словами представника воєнної розвідки України, до збройних сил країни-терориста буде мобілізовано до п’ятисот тисяч росіян.
"Мобілізація, проєкт указу про яку вже існує, цього разу також проходитиме у великих російських містах таких як москва та санкт-петербург. До збройних сил росії потраплять чоловіки, які зараз працюють як у соціальних сферах, так і у галузях, які приносять прибутки для російської економіки", - йдеться в повідомленні.