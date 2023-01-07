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"Додаткову мобілізацію" у Росії можуть оголосити 15 січня, - ГУР МО

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"Додаткову мобілізацію" у Росії можуть оголосити 15 січня, - ГУР МО
Вже 15 січня у Росії можуть оголосити про "додаткову мобілізацію". Зокрема вона проходитиме у Москві та Санкт-Петербурзі.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк, інформує Цензор.НЕТ.

За словами представника воєнної розвідки України, до збройних сил країни-терориста буде мобілізовано до п’ятисот тисяч росіян.

"Мобілізація, проєкт указу про яку вже існує, цього разу також проходитиме у великих російських містах таких як москва та санкт-петербург. До збройних сил росії потраплять чоловіки, які зараз працюють як у соціальних сферах, так і у галузях, які приносять прибутки для російської економіки", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
    вже ванга-Буданов та Резніков навіть відео виложив перед новим роком казав точну дату 5 січня обовязкове закритя кордонів в мордорі -нічого не закривали все виявилося базікання язиком а на майбутне 15 чи 20 то це прогнозовано якщо судити з логіки але для чого впевненно так казати Буданову на 5 січня що будуть закриті кордони та офіційно мобілізацію його ж ніхто не тягнув за язика тепер вигляда в очах багатьох балаболом
  • Ksenia VB
    посіялись москалики
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Під Бахмутом чотири штурмових групи ПВК Вагнер були кинуті в атаку на наші позиції прямо по відкритому полю. В результаті асвабадітєлі стали добривом для нашої землі!
    Дякуємо ЗСУ!
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