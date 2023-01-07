"Додаткову мобілізацію" у Росії можуть оголосити 15 січня, - ГУР МО

Вже 15 січня у Росії можуть оголосити про "додаткову мобілізацію". Зокрема вона проходитиме у Москві та Санкт-Петербурзі.

Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк, інформує Цензор.НЕТ.

За словами представника воєнної розвідки України, до збройних сил країни-терориста буде мобілізовано до п’ятисот тисяч росіян.

"Мобілізація, проєкт указу про яку вже існує, цього разу також проходитиме у великих російських містах таких як москва та санкт-петербург. До збройних сил росії потраплять чоловіки, які зараз працюють як у соціальних сферах, так і у галузях, які приносять прибутки для російської економіки", - йдеться в повідомленні.

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