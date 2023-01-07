Європа має піти назустріч Україні в питанні надання допомоги, це не мають робити лише США, - Мецола
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати український народ – політично, гуманітарно, фінансово та військово", - наголосила вона.
На думку президентки Європарламенту, Європа повинна піти назустріч Україні в питанні надання допомоги - це не мають робити лише Сполучені Штати.
"Зміцнення нашої безпеки також залежить від зміцнення безпеки наших сусідів. Вони не будуть сильними і безпечними, якщо ми не будемо сильними і безпечними", - пояснила Мецола, додавши, що Європа повинна також посилити свою безпекову і оборонну готовність, й цього можна досягти лише шляхом створення реального безпекового та оборонного союзу, який доповнює НАТО.
Відповідаючи на критику лідера Християнсько-соціального союзу (партнера ХДС у Бундестазі) Маркуса Зьодера щодо того, що Німеччина завжди діє із запізненням і стала "самотньою людиною Європи", Мецола зазначила, що в окремих країнах-членах ЄС існують різні дебати та підходи до цього питання.
Але "треба робити те, що можна зробити. Тому що у нас немає іншого вибору", сказала вона й додала, що кожна окрема країна має проявити свою відповідальність.