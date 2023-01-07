Європа має піти назустріч Україні в питанні надання допомоги, це не мають робити лише США, - Мецола

Очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола привітала рішення Німеччини надати Україні бойові машини піхоти Marder, наголосивши, що зміцнення безпеки Європи залежить і від безпеки її сусідів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати український народ – політично, гуманітарно, фінансово та військово", - наголосила вона.

На думку президентки Європарламенту, Європа повинна піти назустріч Україні в питанні надання допомоги - це не мають робити лише Сполучені Штати.

"Зміцнення нашої безпеки також залежить від зміцнення безпеки наших сусідів. Вони не будуть сильними і безпечними, якщо ми не будемо сильними і безпечними", - пояснила Мецола, додавши, що Європа повинна також посилити свою безпекову і оборонну готовність, й цього можна досягти лише шляхом створення реального безпекового та оборонного союзу, який доповнює НАТО.

Відповідаючи на критику лідера Християнсько-соціального союзу (партнера ХДС у Бундестазі) Маркуса Зьодера щодо того, що Німеччина завжди діє із запізненням і стала "самотньою людиною Європи", Мецола зазначила, що в окремих країнах-членах ЄС існують різні дебати та підходи до цього питання.

Але "треба робити те, що можна зробити. Тому що у нас немає іншого вибору", сказала вона й додала, що кожна окрема країна має проявити свою відповідальність.

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