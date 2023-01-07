Росіяни не захопили Соледар, тривають важкі кровопролитні бої, - Череватий
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Місто Соледар перебуває під контролем Збройних сил України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.
"Так. Соледар не перебуває під контролем РФ. ... Там відбуваються важкі кровопролитні бої. Тільки з 0 години сталося 76 обстрілів окупанта в цьому напрямку, 10 бойових зіткнень. Наші Збройні Сили і командування роблять все, щоб завдати ворогові максимальної шкоди в особовому складі і в техніці", - зазначив Череватий.
Раніше низка пропагандистських пабліків окупантів поширила інформацію про нібито взяття під контроль Соледара російськими окупаційними військами.