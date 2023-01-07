Патріарх Кирил на Різдво назвав українців і росіян "одним народом" і заявив, що його скріплює РПЦ

Очільник Російської православної церкви Патріарх Кирил (Гундяєв) заявив на Різдво, що українці і росіяни - це один народ, але є політичний розкол, не допустити якого намагається церква.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

"Це один народ, що вийшов з Київської купелі Хрещення, але вже дуже великий народ. Від Білого до Чорного моря... Православна Церква була і є силою, що скріплює цей народ", - сказав Кирил.

Він додав, що існує "політичний розкол".

"Те, що Україна заявила про те, що радикально змінює вектор свого політичного і, я б сказав, історичного розвитку і що цей новий вектор ніяк не збігається з вектором розвитку Росії, - ось у чому річ", - пояснив Гундяєв.

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Очільник РПЦ вважає, що "в Україні робиться все, щоб в очах українців Росія стала ворогом". Хто саме це робить, він не уточнив.

Він додав, що РПЦ повинна робити все, щоб "українці і росіяни не стали ворогами".