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БМП Marder - відправна точка для постачання Україні танків Leopard, - посол у Німеччині Макеєв

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БМП Marder - відправна точка для постачання Україні танків Leopard, - посол у Німеччині Макеєв
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв вважає, що рішення уряду Німеччини про постачання бойових машин піхоти Marder може закласти підґрунтя для надання танків Leopard 2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Німецька зброя рятує життя – і я радий, що цей меседж був добре сприйнятий не тільки німецькою промисловістю, а й урядом та громадськістю", - зазначив посол, додавши, що БМП Marder значно посилить спроможності сухопутних військ.

За словами Макеєва, німецька промисловість, яка забезпечує Київ військовою технікою, "робить вирішальний внесок у перемогу України у війні, розв'язаній Росією проти моєї країни та проти Заходу".

Водночас дипломат припускає, що постачання Marder - це багатообіцяюча відправна точка для ухвалення рішень урядом (Німеччини. - Ред.) - зокрема і щодо доставки танків Leopard.

"Я оптиміст. Після майже року, що минув з початку цього масштабного російського вторгнення, багато людей у Німеччині нарешті усвідомили, що ця війна стосується існування України та миру в усій Європі. Мені також приємно, що все більше і більше людей говорять про те, що Україну треба підтримувати доти, доки моя країна не переможе в цій війні і не буде боротися за мир в Європі від імені всіх європейців", - підсумував Макеєв.

Також читайте: Впевнений, що Німеччина передасть Україні танки Leopard 2, краще, щоб це сталося якнайшвидше, - посол Макеєв

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Топ коментарі

  • Амандрапапупа
    А тим часом США передали:

    До складу нового пакету допомоги також увійшли засоби завдання високоточних ударів, системи протиповітряної оборони, артилерійські системи, броньована колісна та гусенична техніка, а також додаткові ********** та критично важливе обладнання.Список:
    50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 *********** до гармати калібру 25 мм;100 бронетранспортерів M113;55 мінозахищених транспортних засобів (MRAP);138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення ************;70 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;1200 155-мм снарядів дистанційного мінування протитанковими мінами (RAAM);36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 000 105-мм артилерійських снарядів до них;10 000 мінометних снарядів калібру 120 мм;додаткові ********** для реактивних систем залпового вогню HIMARS;ракети ППО RIM-7;4000 авіаційних ракет Zuni;приблизно 2000 протитанкових ракет;снайперські гвинтівки, кулемети та ********** до гранатометів і стрілецької зброї;протипіхотні міни Claymore;прилади нічного бачення та оптика;запчастини та інше польове обладнання.
  • Володимир Бондаренко b25f7ff0
    Так, німці "довго запрягають".

    Але вони почали допомагати нам з перших тижнів війни стрілецькою зброєю, амуніцією і що не менш важливо, фінансово.
    Німці чомусь не хочуть афішувати свою допомогу, а важку техніку непомітно не відправиш.

    А настільки швидкого і суттєвого скорочення купівлі російських енергоносіїв я віднімців взагалі не очікував. Більше 50 років тому ще срср почав підсаджувати німців на газ і нафту з Сибіру, а кацапи втратили цей ринок за декілька місяців. І схоже, назавжди.
  • Олег Кущ e096799b
    С танками практически разобрались, вода пошла.
    Даьошь самольоты!
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