БМП Marder - відправна точка для постачання Україні танків Leopard, - посол у Німеччині Макеєв

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв вважає, що рішення уряду Німеччини про постачання бойових машин піхоти Marder може закласти підґрунтя для надання танків Leopard 2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Німецька зброя рятує життя – і я радий, що цей меседж був добре сприйнятий не тільки німецькою промисловістю, а й урядом та громадськістю", - зазначив посол, додавши, що БМП Marder значно посилить спроможності сухопутних військ.

За словами Макеєва, німецька промисловість, яка забезпечує Київ військовою технікою, "робить вирішальний внесок у перемогу України у війні, розв'язаній Росією проти моєї країни та проти Заходу".

Водночас дипломат припускає, що постачання Marder - це багатообіцяюча відправна точка для ухвалення рішень урядом (Німеччини. - Ред.) - зокрема і щодо доставки танків Leopard.

"Я оптиміст. Після майже року, що минув з початку цього масштабного російського вторгнення, багато людей у Німеччині нарешті усвідомили, що ця війна стосується існування України та миру в усій Європі. Мені також приємно, що все більше і більше людей говорять про те, що Україну треба підтримувати доти, доки моя країна не переможе в цій війні і не буде боротися за мир в Європі від імені всіх європейців", - підсумував Макеєв.

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