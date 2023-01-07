Буряти на окупованій Херсонщині виганяють людей з домівок та погрожують зброєю, - поліція

На тимчасово окупованій Херсонщині російські загарбники виганяють на вулицю місцевих під загрозою застосування зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Херсонщини.

"Надходять повідомлення з тимчасово окупованого смт Нижні Сірогози, що російські військові (за національністю буряти) заселяються до будинків та квартир, виганяють їхніх власників на вулицю під загрозою застосування зброї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у людей забирають ключі від помешкань та заявляють, що житло їм більше не належить.

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