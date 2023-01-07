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Буряти на окупованій Херсонщині виганяють людей з домівок та погрожують зброєю, - поліція

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Буряти на окупованій Херсонщині виганяють людей з домівок та погрожують зброєю, - поліція
На тимчасово окупованій Херсонщині російські загарбники виганяють на вулицю місцевих під загрозою застосування зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Херсонщини.

"Надходять повідомлення з тимчасово окупованого смт Нижні Сірогози, що російські військові (за національністю буряти) заселяються до будинків та квартир, виганяють їхніх власників на вулицю під загрозою застосування зброї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у людей забирають ключі від помешкань та заявляють, що житло їм більше не належить.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    дика орда...
    "братушки наші...адиннарот" ??
  • Evgeny N
    Засруть усе (і буквально, і фігурально), зроблять фекальний сталактит чи сталагміт (або новорічну статую) і будуть насолоджуватись життям "па-дамашнєму". Помруть щасливими
  • Лидия Севастьянова
    Хіба тільки на Херсонщині. Мій брат на окупованій території Запорізької обл. Там вузькоокі русскіє як у себе вдома. (((
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