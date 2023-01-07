Вселенський патріарх Варфоломій передав щире благословення українському народу: "Ми з вами"

Вселенський патріарх Варфоломій передав українському народу щире благословення і привітав з Різдвом Христовим.

Про це повідомляється у Telegram Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Варфоломій сказав, що молиться за об’єднання всіх православних в Україні навколо ПЦУ, "це єдине можливе рішення", вважає він.

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"Ми молимося за завершення цієї несправедливої війни та агресії день і ніч, за українських людей, сильних і відважних, які наважилися захищати цілісність і свободу України. Ми з вами через любов і молитви", – сказав Варфоломій.

"Вітаю українських вірян з Різдвом. Ми показуємо єдність з вашими вірянами в ім‘я свободи та стабільності в Україні", – додав патріарх.