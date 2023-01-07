У напрямку Криму Росія більше не має глибокого тилу, - командувач угруповання "Таврія" Тарнавський

На Таврійському напрямку у російських окупантів перестало існувати поняття глибокого тилу.

Про це заявив командувач угрупованням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Збройні Сили України успішно провели наступальні операції у Харківській та Херсонській областях завдяки вдалому поєднанню вогню та маневрів.

Він зазначив, що українські воїни контролюють усі спроби окупантів організувати ефективну оборону та створити умови для активних дій.

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Генерал заявив, що ЗСУ роблять все, щоб знищити максимальну кількість сил та засобів росіян навіть під час відносного затишшя на фронті.

"Що більше ми знищимо їх зараз, то меншою буде робота під час остаточного звільнення України від загарбників", - резюмував воєначальник.