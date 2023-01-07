Ситуація зі світлом поліпшилась у більшості областей, - Міненерго

Попри удари Росії по енергооб’єктах з початку року у більшості регіонів ситуація з електропостачанням поліпшується, проте у період похолодання будуть застосовуватися графіки відключень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі триває активна робота з відновлення пошкоджених об’єктів генерації, магістральних та розподільчих мереж, яка є достатньо часо- та ресурсозатратною. У прифронтовій зоні ремонтні роботи на деяких енергооб’єктах неможливі під час активних бойових дій, що ускладнює ситуацію з відновленням живлення", – зауважив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Зазначається, що через зростання попиту на електроенергію внаслідок похолодання будуть застосовуватися графіки відключень електропостачання з метою попередження аварій через навантаження енергосистеми.

"Однак завдяки вжитим заходам контролю, на сьогодні графіки цих відключень є більш виваженими, збалансованими та справедливими", – наголосив Галущенко.

Енергосистема України зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні.

У суботу, 7 січня, в деяких областях було вирішено не відключати світло.