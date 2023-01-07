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Для передачі Україні танків Leopard необхідне створення широкої коаліції, - Моравецький

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Для передачі Україні танків Leopard необхідне створення широкої коаліції, - Моравецький
Польща очікує на створення широкої коаліції країн для передачі сучасного важкого озброєння Україні. Варшава не має наміру самостійно передавати чергові танки Києву.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час спільної пресконференції з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

За словами Моравецького, разом з президентом країни Анджеєм Дудою він залучений до переговорів щодо "створення широкої коаліції держав, які мали б передавати Україні важке сучасне озброєння".

"На даний момент я можу сказати лише це. Президент також до цього залучений, переговори тривають. Я говорив про це з канцлером ФРН Шольцем кілька тижнів тому у Брюсселі. Думаю, що в найближчі декілька днів ми знатимемо трохи більше у цій справі", - зазначив глава польського уряду.

Він додав, що Польща самостійно не має наміру передавати свої чергові танки в Україну.

"Без ширшої коаліції ми не маємо намірів передавати цих танків", - підсумував Моравецький.

Раніше WSJ повідомляв, що Польща розглядає можливість поставити в Україну власні танки Leopard німецького виробництва – після того, як отримає заміну їм із Південної Кореї та США.

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Топ коментарі

  • Tommy Lee
    Особисто діяти й відповідати за свої вчинки не боявся лише Борис Джонсон.
  • xander 9cf28439
    Моравецький є звичайним шовіністом, його сутність добре проявляється на українському питанні.
    Добре, що Дуда та більшість поляків не такі.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ні. Йому просто Бандера не подобається.
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