Для передачі Україні танків Leopard необхідне створення широкої коаліції, - Моравецький
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час спільної пресконференції з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.
За словами Моравецького, разом з президентом країни Анджеєм Дудою він залучений до переговорів щодо "створення широкої коаліції держав, які мали б передавати Україні важке сучасне озброєння".
"На даний момент я можу сказати лише це. Президент також до цього залучений, переговори тривають. Я говорив про це з канцлером ФРН Шольцем кілька тижнів тому у Брюсселі. Думаю, що в найближчі декілька днів ми знатимемо трохи більше у цій справі", - зазначив глава польського уряду.
Він додав, що Польща самостійно не має наміру передавати свої чергові танки в Україну.
"Без ширшої коаліції ми не маємо намірів передавати цих танків", - підсумував Моравецький.
Раніше WSJ повідомляв, що Польща розглядає можливість поставити в Україну власні танки Leopard німецького виробництва – після того, як отримає заміну їм із Південної Кореї та США.