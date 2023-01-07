Кіркоров, Петросян, Нетребко, Якубович: РНБО запровадила санкції проти російських артистів

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо російських артистів.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Указом від 7 січня Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 6 січня про введення персональних санкцій щодо низки осіб.

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Серед осіб, що потрапили під санкції, зокрема:

футболіст Анатолій Тимощук, співачка і актриса Ірина Аллегрова, співак Роман Архипов, телеведуча Жанна Бадоєва, співак Дмитро Білан, співак Сергій Лазарев, співак Олександр Панайотов, актриса Олена Яковлєва, співак Сергій Жуков, рок-музикант Сергій Бобунець, телеведуча Дана Борисова, співак Олександр Буйнов, співачка Вікторія Дайнеко, музикант Валерій Дідюля, співачка Лариса Доліна, співаки Валерій Кіпєлов, Пилип Кіркоров і Лоліта Мілявська, оперна співачка Анна Нетребко, режисер Микита Міхалков, артист Євген Петросян, співак Володимир Пресняков, співак Стас П’єха, співачка Пелагея Телегіна, пропагандистка Маргарита Симоньян, співак Михайло Шуфутинський, співачка Аніта Цой, телеведучий Леонід Якубович та інші.

Всього у списку 119 осіб.