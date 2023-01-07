Україна має достатньо сил та засобів для захисту Києва, - Павлюк

Наразі загрози повторного наступу росіян на столицю немає – у росіян немає відповідних сил та засобів.

Про це у інтерв’ю "Суспільному" заявив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

"На цей момент безпосередньої загрози немає (імовірного повторного наступу РФ на Київ – ред.). У росіян немає відповідних сил і засобів. На території, що є кордоном між Україною і білоруссю, є певні угруповання. Але, враховуючи наш потенціал, малоймовірно, що вони матимуть успіх", - сказав він.

За словами командувача, все, що наразі робиться – це "стримуються українські сили на північному кордоні для того, щоб ми не могли перекинути їх на схід".

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"Ми розглядаємо можливі варіанти агресії в найближчі місяці. Але для цього потрібно перекинути відповідні сили й засоби, які зараз Росією відновлюються на їхніх (російських - ред. ) полігонах. Поки що таких намірів ми не бачимо, але готуємось до них", - заявив чиновник.

Відповідаючи на питання про те, чому раніше казали, що наступ на столицю 24 лютого 2022 року – малоймовірний, Павлюк уточнив, що вони виходили із сил і засобів, які тоді були у росіян.

"Угруповання, яке вони створили, мало потенціал для наступу на сході України. Те, що вони наступали на різних напрямках одночасно — це був їх розрахунок на нашу неготовність і неспроможність вести оборону на всіх напрямках. Вони не оцінили наш потенціал. Як би не було, ми їх зустріли. Але ми в першу чергу готувались на сході", - зазначив він.

Командувач угруповання сил та засобів оборони Києва поінформував, що це був новий досвід, і українська сторона зуміла швидко створити потужну лінію оборони навколо столиці, створити механізм взаємодії різних структур.

Щодо питання про переломний момент в обороні столиці, командувач відповів, що це було село Мощун.

"У росіян там був плацдарм. Коли це угруповання було знищено, ми зрозуміли, що є шанс знищити все угруповання навколо Києва. Почались наші активні дії, перерізання їх логістики", - розповів він.

Також командувач угруповання сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк заявив, що наразі є вдосталь сил і засобів для захисту Києва і столичної області.

"На цей момент ми маємо достатньо сил і засобів. Постійно робимо ротації підрозділам, аби люди відпочили, привели себе у бойовий стан. В області все контрольовано. Люди постійно тренуються. Наша перевага — знання місцевості, її підготовка", - сказав Павлюк.

За його словами, вони наразі постійно відстежують рух російської армії з полігонів.

"Думаю, у нас буде час попередити населення про можливий розвиток подій. Також ми створили угрупування на кордоні з білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київщина підготувалась до можливого наступу. Навколо Києва існує декілька рубежів оборони загальною протяжністю близько тисячі кілометрів. Там на основі професійних позицій, довготривалих споруд створена потужна система оборони", - поінформував чиновник.

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Відповідаючи на питання про донабір в ТрО чи демобілізацію, Павлюк відзначив, що все залежить від подальших дій РФ.

"Якщо у них буде чергова мобілізація, то і ми будемо вимушені добирати особовий склад. Поки ті заходи, які запланували на створення бригад, мають бути достатні для відповідних дій", - сказав Павлюк.

Відповідаючи на питання про тактику наступу РФ, командувач зазначив, що росіяни на півночі не планували зустріти опір.

"Інша тактика на сході. Вони розуміли, що там їх готові зустріти. Тактика міняється, вони вчаться. Неможливо їх недооцінювати. З ними все тяжче боротись. Ми теж робимо висновки. Думаю, ми переможемо. Бо головне — маємо, за що воювати. Дякуючи Богу, нас підтримує весь світ. Без допомоги тяжко було б вистояти. У першу чергу в економічному питанні, забезпеченні зброєю", - заявив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва.