Україна має чітко донести партнерам, що ми не торгуємо нашими землями, - посол Пристайко

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко висловив переконання, що Україна здобуде перемогу у війні, розв’язаній Росією, у нинішньому році.

Про це Пристайко заявив в інтерв'ю журналу Newsweek, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я не вірю, що це затягнеться довше, ніж на рік", - заявив український посол.

За його словами, якщо Україна зараз зупиниться на яких-небудь мирних переговорах з кремлем, то "росіяни намагатимуться утримати свої захоплені території, все, що їм вдалося досягти до цього часу. "І більшість з цих територій є досить важливими. Наприклад, цей сухопутний коридор до Криму", - зазначив Пристайко.

Він наголосив , що Київ має чітко заявити іноземним партнерам про свою відданість звільненню всієї української території, включно з Кримом. "Ми повинні бути надзвичайно сильними і зосередженими на тому, щоб донести це повідомлення, що ми не торгуємо нашими землями", - заявив він.

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На його переконання, Захід "зараз має унікальний шанс". "У світі не так багато націй, які б дозволили собі пожертвувати такою кількістю життів, територій та десятиліть розвитку заради перемоги над заклятим ворогом", - сказав він.

Водночас в інтерв’ю Пристайко нагадав, що Україна запропонувала формулу миру, і цей план є цікавим, зокрема, тим, що "він не прив'язаний до часових рамок" і що можна працювати з окремими його частинами. Посол висловив сподівання, що лідери країн долучаться до втілення такого плану.

"Але я все ж таки сподіваюся, що у когось вистачить мужності працювати з жорстким безпековим (питанням - ред. )... Хтось повинен буде допомогти нам реально виграти цю війну", - додав Пристайко.

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Також посол наголосив на тому, що довгострокова потреба України в гарантіях безпеки є "дуже важливою". "Наша розмова з рештою світу – принаймні із західним світом – має бути дуже простою. Україна перемагає, стає членом Європейського Союзу та НАТО. І все", - сказав Пристайко.