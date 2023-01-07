Лукашенко може оголосити мобілізацію в будь-який момент, - опозиційний політик Латушко

Білоруський опозиційний політик Павло Латушко вважає, що диктатор Олександр Лукашенко може оголосити мобілізацію в будь-який момент та приєднатися до Росії в агресивній війні проти України.

Про це колишній міністр культури Білорусі заявив в інтерв'ю німецькому виданню RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Облік усіх призовників у Білорусі практично завершено", - сказав Латушко.

На його переконання, Лукашенку потрібно лише натиснути кнопку за наказом з кремля, щоб почати мобілізацію.

Посилаючись на джерела в мінську, Латушко повідомив, що майже всіх співробітників міністерства внутрішніх справ Білорусі попросили здати паспорти. І така інформація надійшла з різних міст країни. "Це означає, що ці люди більше не зможуть покинути територію Білорусі у разі їхньої мобілізації", - пояснив опозиціонер.

Також він вказав на постійне зростання російської військової присутності в Білорусі – як кількості військовослужбовців, так і військової техніки.

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Білоруський опозиціонер розкритикував "стратегічну помилку" Заходу, який вже півроку не звертає уваги на Лукашенка. "Ніяких нових санкцій не вводиться, ніякого тиску не чиниться", - поскаржився він.

Таким чином, за його словами, Лукашенко виграє час для підготовки до наступної фази війни, а саме – участі у російському військовому наступі з півночі на Україну. За його словами, Захід вкотре помиляється в оцінці ролі Лукашенка в союзі з очільником кремля володимиром путіним.

Зазначається, що у середині жовтня Латушко, посилаючись на інсайдерські джерела в мінську, заявляв про можливий новий напад на Україну з боку Білорусі весною 2023 року, можливо, у березні. "Наші джерела повідомляють, що росіяни хочуть розмістити в Білорусі 120 тис. солдатів до того часу", - стверджував він тоді.

За словами опозиціонера, Лукашенко хоче спробувати збільшити чисельність білоруської армії з 65 до 100 тис. військовослужбовців до весни 2023 року. Водночас, він вказав на те, що це буде важко зробити, оскільки близько 85% Білорусів виступають проти війни. І тому мобілізація може стати спусковим гачком для нових масових протестів.