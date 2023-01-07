Лубінець анонсував зустріч із Москальковою за кілька днів у Туреччині

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що його зустріч із російським омбудсманом Тетяною Москальковою відбудеться за кілька днів на території Туреччини.

Про це український омбудсман заявив у телемарафоні "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ця зустріч відбудеться за кілька днів на території Туреччини, і основне питання, яке ми порушуватимемо – це питання повернення наших героїв та героїнь. Окремо хочемо порушити питання щодо повернення цивільних заручників, яких РФ масово затримала на тимчасово окупованій території України і не відпускає їх додому", - сказав Лубінець.

Він уточнив, що не знає, як поводитиметься російська сторона і з чим росіяни приїдуть.

"Але можу сказати, що попередньо ми отримуємо позитивні сигнали, що вони готові це питання розглядати, скажімо так. Знову ж таки, у нас напрацьовано безліч варіантів. Я про них публічно не можу сказати", - зазначив омбудсман.

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Уповноважений зауважив, що термін "обмін" не можна використовувати щодо цивільних, це можна робити лише щодо військовополонених, і їх міняють на основі Женевських конвенцій. Цивільних громадян України РФ має відпустити, відповідно до міжнародного гуманітарного права, поінформував Лубінець.