Орбан має намір вписати Угорщину в історію, як країну, що двічі підтримала нацизм, - ОП

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має намір двічі вписати до підручників Угорщину як країну, яка підтримала нацизм.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна, таку заяву зробив радник керівника ОП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

"Ну хоче Орбан вписати вдруге Угорщину як країну, яка підтримує нацизм. Хоче, щоб у підручниках історії було зафіксовано завжди: є нацизм, поруч союзні відносини з Угорщиною", - зазначив Подоляк.

Він також наголосив, що Угорщина не створюватиме певних труднощів для України, оскільки всі ключові держави Євросоюзу запевняють у підтримці нашої країни в повному обсязі, щоб Росія у підсумку програла.

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