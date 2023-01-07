Patriot в Україні підвищать безпеку Польщі, - глава Міноборони Блащак
Про це під час спільної пресконференції в суботу у Варшаві з главою польського уряду Матеушем Моравецьким заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Американська та німецька системи Patriot, які будуть доставлені в Україну, також посилять безпеку Польщі. Це мінімізує ризик такої події, з якою ми мали справу 15 листопада минулого року (падіння ракети в Пшеводові поблизу польсько-українського кордону – ред.), а також мінімізує ризик відключення світла в Україні, а відтак чергової хвилі міграції", - підкреслив Блащак.
Польський міністр також повідомив, що до Польщі потрапить від Німеччини ЗРК Patriot, який буде розміщено у Люблінському воєводстві (межує з Волинською областю – ред.). За його словами, наразі ще невідомо, скільки пускових установок передадуть Польщі. Однак, переговорним успіхом Варшави Блащак назвав те, що ці ракети буде повністю інтегровано у польську систему ППО і ними управлятимуть польські командири.
Тим часом Моравецький повідомив, що до Польщі вже надійшла частина коштів з американських та європейських фондів як компенсація за передану до України військову техніку. Він зазначив, що зараз у Польщі триває дискусія про те, яким чином отримати озброєння, яке замінить те, що було передано Україні.