Лубінець про розпуск місії по Оленівці: Ми вкотре побачили посередницько-нейтральну позицію ООН і жодного слова засудження російської сторони

Організація Об’єднаних Націй навіть не засудила Росію, яка зробила все, щоб не допустити у захоплену Оленівку місію цієї міжнародної організації щодо розслідування інциденту, який стався у ніч проти 29 липня, коли загинуло понад 50 захисників України.

Про це український омбудсман заявив у телемарафоні "Єдині новини", відповідаючи на питання щодо того, що ООН розпустила місію по Оленівці, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вкотре, на жаль, ми побачили посередницько-нейтральну позицію ООН. Жодного слова засудження російської сторони, яка і зробила все, щоб не допустити туди цю міжнародну місію", - сказав Лубінець.

Він уточнив, що сам від початку виступив скептиком щодо цієї місії.

"По-перше, я проаналізував склад цієї місії і покроково показав, що всі троє людей (яких обрали до складу цієї місії – ред.) мають дуже позитивне відношення до рф, і це вже неприпустимо. І по-друге, дійсно, я і тоді казав про те, що а як вони хочуть туди доїхати? Тобто, рф дає на це дозвіл? Ні, не дає", - заявив чиновник.

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Уповноважений зазначив, що після того, як ця місія була створена, були місяці, коли представники української влади надсилали офіційні запити до ООН щодо того, що відбувається з цією місією. Лубінець поінформував, що він як омбудсман України виступав з ініціативою принаймні зустрітися з ними онлайн.

За словами Лубінця, він був готовий поїхати на цю зустріч, із доказами про те, що відбулося в Оленівці, представити їх, щоб запустилася хоч якась робота.

"У принципі, Україна публічно казала, що ми готові сприяти, створити всі умови, будь ласка, приїжджайте. Але п'ять місяців минуло – і нічого. Через речника генсека ООН ми дізналися про те, що він (генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш – ред.) вирішив розпустити цю місію. Але якщо вона вже була створена, то принаймні хоч якусь роботу зробіть. І якщо ви не отримали гарантій безпеки, то публічно скажіть, що рф вас не допустила, що ви її засуджуєте", - сказав він.

Як повідомлялося, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух. За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

6 січня Лубінець заявив, що ООН розформувала місію зі встановлення фактів вбивства українських військових в Оленівці.