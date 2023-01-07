Йде окупація Білорусі військами РФ, які розміщуються на полігонах. Майбутнього у неї, як самостійної країни, не буде, - Павлюк

Наразі йде захоплення білорусі військовими силами РФ, які розміщуються на її полігонах, скоріше за все, на довгий час, і майбутнього в Білорусі, як самостійної країни, не буде.

Про це в інтерв’ю "Суспільному" заявив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

"Йде окупація Білорусі військовими силами, які розміщуються на полігонах, скоріше за все, на довготривалий час. І майбутнього в Білорусі, як самостійної країни, не буде", - заявив він.

Павлюк висловив упевненість, що і керівництво Білорусі може бути притягнуте до відповідальності за участь в агресії проти України - як співучасник у цій повномасштабній війні, до того ж активний співучасник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко може оголосити мобілізацію в будь-який момент, - опозиційний політик Латушко

Окремо командувач угруповання сил та засобів оборони Києва уточнив, що Україна має споконвічного ворога – РФ, і що поки буде ця країна, Україна не матиме спокій.

"Українці мають, насамперед, лють. Друге — ми боремося за власну землю. Третє — маємо підтримку світу. Іде зброя, ми не одні. Суть війни уже зрозуміла більшість європейських країн. Росія під санкціями. Вона стала країною-ізгоєм. Це важлива підтримка для нас. Доля України вирішується не тільки на фронтах, а і в стратегічному масштабі", - зазначив чиновник.

Він поінформував, що Росії ставляться умови, в яких вона найближчим часом не зможе забезпечувати війська.

За його словами, наразі є розуміння того, що єдиний шанс закінчити війну — вийти на кордони України 1991 року. На його думку, шанс Росії на перепочинок неможливо дати, - інакше пройде рік-два, і знову буде війна.

"Щоб вийти на кордони 1991 року, нам потрібна техніка, озброєння. Кількість залежить від можливостей партнерів. Деякі країни не мають таких потенціалів, яких ми потребуємо. Треба зусилля всієї світової спільноти. Країни роззброюватися не будуть. Нам дають надлишки, які можуть дати. Людей ми готуємо, але техніки не вистачає", - сказав Павлюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має достатньо сил та засобів для захисту Києва, - Павлюк

Командувач угруповання сил та засобів оборони Києва вважає, що для того, щоб гідно відповідати, треба зброя.

"Але у партнерів є розуміння: якщо Росії дати шанс виграти, нівелюються європейські принципи демократії. Після України Росія не зупиниться. Далі підуть країни Балтії, Польща. Всі це розуміють. Поки ми — барʼєр між цивілізованим світом та ордою, яка хоче переділити світ", - заявив чиновник.