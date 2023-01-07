Світ сьогодні вкотре зміг переконатися, які брехливі будь-які слова Росії, - Зеленський
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Світ у суботу, 7 січня, на Різдво Христове, вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які лунають з Москви.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський.
"До речі, світ сьогодні вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать із Москви. Вони (росіяни – ред.) щось там казали про нібито припинення вогню... Але реальність – це російські снаряди, які знову били по Бахмуту та інших українських позиціях", - сказав він.
Президент наголосив, що 7 січня вкотре підтвердилося, що тільки вигнання російських загарбників з української землі та ліквідація будь-яких можливостей РФ тиснути на Україну та всю Європу означатиме відновлення тиші, безпеки й миру.