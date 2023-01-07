Україна виборола місце у серцях моїх співгромадян у всіх штатах, - посол США Брінк

Візит президента України Володимира Зеленського 21 грудня минулого року до Вашингтона, де він зустрівся із президентом США Джо Байденом і виступив на засіданні Конгресу, можна порівняти з поїздкою до Сполучених Штатів колишнього прем’єр-міністра Великобританії Вінстона Черчилля у 1941 році.

Про це у колонці для "Української правди" написала амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"В обох випадках на карту поставлено принципи свободи, демократії, територіальної цілісності і національного суверенітету. В обох випадках Америка відповіла як нація людей, які цінують свободу і підтримують тих, хто її захищає. Я дуже горда тим, що зараз є представником президента Байдена у Києві. Я вірю, що історія зауважить військову поїздку президента Зеленського до Вашингтона як критичний момент у боротьбі України за захист своєї свободи й демократії проти варварської агресії Кремля", – написала Брінк.



За її словами, візит Зеленського продемонстрував потужну двопартійну підтримку України у Конгресі США.

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Амбасадорка зазначила, що російські бомби й іранські дрони не змусять українців відмовитися від свободи й суверенітету своєї країни.



"Коли я повертаюся до Сполучених Штатів, мене вражає те, як часто я бачу український прапор, який майорить на американських будинках. Україна виборола місце у серцях моїх співгромадян у всіх штатах – від Атлантики до Тихого океану. Це тому, що ми віримо у свободу, і ми знаємо її цінність і ціну. Як неодноразово говорив президент Байден, Сполучені Штати підтримують Україну, і ми з вами будемо стільки, скільки потрібно. І коли світає новий рік, ми знаємо, що світло переможе пітьму", – наголосила Брінк.