Росіяни перетворили окуповані території на в’язницю для українців, - мер Мелітополя Федоров

Росіяни не дають українцям виїжджати з окупації. Вони перетворили тимчасово захоплену територію на в’язницю.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти перетворили всю окуповану територію України на в’язницю, а окремі населені пункти на тюремні камери:

- майже місяць тому закрили виїзд з окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей у бік Запоріжжя.

Виїхати з окупації - як виграти в лотереї. За місяць з 4-х областей, де у мирний час проживало понад 9 мільйонів людей, до Запоріжжя вирвалося лише 4 людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти маскуються під цивільних в окупованому Мелітополі та шукають партизан, - Федоров

- в окремих населених пунктах Запорізької області ввели цілодобові комендантські дні. Люди по декілька днів не можуть вийти з дому за продуктами і ліками.

- змушують жителів оформити перепустки для переміщення між окупованими населеними пунктами. Збирають персональні дані і відстежують кожен крок.

Пріоритетом є звільнення не тільки територій України, а і сотень тисяч українців, які стали в’язнями країни-терориста росії", - розповів він.