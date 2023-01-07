На безпеку й оборону Україна торік виділила понад 1,5 трильйона гривень, - РНБО

На фінансування безпеки й оборони України у 2022 році було виділено 1 536,6 млрд гривень, або 32,5% валового внутрішнього продукту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці поінформувала пресслужба РНБО.

"У 2022 році на національну безпеку і оборону України за загальним та спеціальним фондами державного бюджету фактично спрямовано 1 536,6 млрд гривень, або 32,5% валового внутрішнього продукту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за інформацією суб’єктів сектора безпеки й оборони, це дало змогу забезпечити в умовах воєнного стану фінансування основних пріоритетних напрямів їхньої діяльності.

Зокрема, до цих напрямків належать придбання матеріально-технічних ресурсів, виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, поліцейським та додаткової винагороди відповідно до постанови уряду №168 від 28.02.2022, виплат одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військових та інших соцвиплат.

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У РНБО поінформували, що у попередньому звіті про обсяги фінансування статей держбюджету на 2022 рік, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки й оборони, розглянутому 6 січня на засіданні під головуванням Президента Зеленського, йдеться про те, що з оголошенням воєнного стану видатки загального фонду держбюджету для сектора безпеки й оборони порівняно з початком 2022 року було збільшено на 1 231,0 млрд грн і станом на 31 грудня 2022 року вони становили 1 485,5 млрд грн.

Збільшення видатків відбулося шляхом внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2022 рік" (928,8 млрд грн) та за рахунок резервного фонду державного бюджету (302,8 млрд грн).

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Уточнюється, що за оперативними даними, у 2022 році у порівнянні з плановими показниками спецфонду держбюджету (12,7 млрд грн) органи сектора безпеки й оборони збільшили видатки на 188,3 млрд гривень.

"Станом на 31.12.2022 обсяг видатків на національну безпеку і оборону України за спеціальним фондом становив 201,0 млрд гривень. Значну частку надходжень на рахунки спеціального фонду державного бюджету органів сектора безпеки й оборони України становить благодійна, гуманітарна та міжнародна технічна допомога", - зазначається у повідомленні.

Показники спецфонду держбюджету будуть уточнені за результатами річної фінансової звітності за 2022 рік.

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