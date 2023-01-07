Верещук закликала переселенців "активніше працевлаштовуватись і покращувати своє життя"
Про це вона заявила в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.
За словами Верещук, серед внутрішньо переміщених осіб чимало активних громадян, які після переїзду не стали розраховувати лише на допомогу від держави, але й влаштувалися на роботу.
"Багато з них готові залишитись в тих громадах, куди переїхали. Насамперед, це — результат успішної інтеграції й свідчення того, що працелюбність українців завжди ставала в нагоді у найскладніших умовах. Так є і сьогодні", — йдеться у повідомленні.
Віцепрем’єрка також закликала виявляти ініціативу й роботодавців.
"Для працевлаштування ВПО потрібна ініціатива двох сторін — тих, кому потрібна робота і тих, хто її надає. Тому я апелюю до обох. Роботодавців закликаю йти назустріч переселенцям та активніше давати їм роботу. Переселенців закликаю не чекати, активніше працевлаштовуватись і покращувати своє життя", — наголосила Ірина Верещук.