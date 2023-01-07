Верещук закликала переселенців "активніше працевлаштовуватись і покращувати своє життя"

Віцепрем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала вимушених переселенців, які через війну залишили свої домівки та виїхали у безпечні регіони України, активніше шукати собі роботу.

Про це вона заявила в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє пресслужба міністерства, передає Цензор.НЕТ.

За словами Верещук, серед внутрішньо переміщених осіб чимало активних громадян, які після переїзду не стали розраховувати лише на допомогу від держави, але й влаштувалися на роботу.

"Багато з них готові залишитись в тих громадах, куди переїхали. Насамперед, це — результат успішної інтеграції й свідчення того, що працелюбність українців завжди ставала в нагоді у найскладніших умовах. Так є і сьогодні", — йдеться у повідомленні.

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Віцепрем’єрка також закликала виявляти ініціативу й роботодавців.

"Для працевлаштування ВПО потрібна ініціатива двох сторін — тих, кому потрібна робота і тих, хто її надає. Тому я апелюю до обох. Роботодавців закликаю йти назустріч переселенцям та активніше давати їм роботу. Переселенців закликаю не чекати, активніше працевлаштовуватись і покращувати своє життя", — наголосила Ірина Верещук.